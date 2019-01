PSG anuncia contratação do argentino Leandro Paredes

O Paris Saint-Germain oficializou, nesta terça-feira (29), a contratação do meia argentino Leandro Paredes, procedente do Zenit de São Petersburgo, até junho de 2023, com o objetivo de reforçar o elenco antes das oitavas de final da Liga dos Campeões.

Em um vídeo publicado pelo clube francês no Twitter, o jogador argentino, de 24 anos, aparece com o uniforme número 8 do PSG.

De acordo com a imprensa francesa, a contratação custou 47 milhões de euros, cerca de R$ 202 milhões.