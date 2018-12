Procurador do STJD descarta punição ao Ceará por utilização de Ernandes

Procurador do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Marcus Campos descartou a possibilidade de o Ceará ser punido pela escalação de Ernandes em 1 partida da Série A (a estreia contra o Santos), torneio em que o time cearense permaneceu na elite em 15ª lugar.



"O clube é, no mínimo, vítima. Eventual irregularidade de ato de registro ou transferência não se confunde com irregularidade da condição de jogo", afirmou o procurador do STJD.



Nascido em São Félix do Araguaia-MT, Ernandes teria duas certidões de nascimento: uma de 1985 - a original - e outra de 1987, que vem usando desde 2006. Para Marcus Campos, o lateral não obteve nenhum benefício como atleta por conta disso.



O procurador deixou claro que o Ceará só poderia ser punido se atuasse com um jogador irregular no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Por outro lado, Ernandes deve ser julgado pelo STJD e pode ser punido por até 720 dias (cerca de dois anos) de suspensão, além de uma multa de R$ 100 mil.



A polêmica poderia atingir também a Série B, já que Ernandes defendeu o Goiás em 31 partidas. A tendência, porém, é de que o clube não seja punido. O Goiás conquistou o acesso à elite ao terminar a Série B na quarta colocação, com os mesmos 60 pontos da quinta colocada Ponte Preta, que ficaria com a vaga na Série A se o clube goiano fosse punido pela irregularidade. Outro interessado seria o Paysandu, rebaixado, à Série C por ter encerrado a divisão de acesso na 17ª posição.