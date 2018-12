Primo de Carlos Mário Bebê é bicampeão de kitesurf Júnior no Piauí

Primo do tetracampeão mundial Carlos Mário Bebê, o rider cearense Davi Ribeiro de apenas 10 anos já competiu em duas oportunidades o Campeonato Brasileiro de Kitesurf e atualmente ocupa o nono lugar entre os melhores do país. No último fim de semana, o atleta mirim garantiu mais um pódio e se tornou bicampeão Júnior do Projeto Vivo Kitesurf, uma ONG no Piauí que promove a inclusão social e estimula melhores perspectivas de futuro para crianças e jovens através da modalidade.

De família de atletas, o garoto compete no meio de atletas mais velhos, pois ainda não existe uma categoria própria para a sua idade.

Em novembro de 2018, Davi competiu no Mundial da Liga Esportiva WKC (World Kiteboarding Championships), na praia do Cumbuco, litoral Ceará, e chamou atenção de todos presentes com suas manobras e mostrando habilidades com a pipa gigante.

Apaixonado pelo esporte desde os três anos de idade, Davizinho, como é carinhosamente chamado pelos companheiros, ganhou seu primeiro equipamento de um primo que já velejava. Desde então, ele não parou mais. Hoje, o atleta é apoiado pela gigante empresa de equipamentos de Kite Duotone.

Com muitos títulos e pouca idade, o jovem sonha em conquistar o título de campeão mundial de kitesurf. Além de primo, o tetracampeão mundial Carlos Mário "Bebê" é a principal inspiração do atleta. "O meu primo me faz sonhar longe. Eu velejo junto com ele e durante os treinos aprendo muito. Ele é o melhor do mundo", relata Davi.