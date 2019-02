Presidente Jair Bolsonaro publica nota em solidariedade às vítimas de incêndio no Flamengo

Presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro publicou em sua rede social uma nota em solidaridade às vítimas do incêndio no CT do Flamengo, que ocorreu na madrugada desta sexta-feira (8). "Consternado, o Presidente da República se solidaria com a dor dos familiares neste momento de luto", disse na nota.

Nota da Presidência da República, via Secretaria Especial de Comunicação, sobre o incêndio no Ninho do Urubu. Que Deus conforte seus familiares! pic.twitter.com/plnqfb61WZ — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 8 de fevereiro de 2019

Além do Presidente do Brasil, o ex-jogador Zico, maior ídolo do Flamengo, Romário, ex-jogador do clube, Vinicius Junior, criado e revelado nas categorias de base do rubro-negro, e o lutador José Aldo, torcedor do clube, também prestaram suas homenagens.

Rivais do Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco também enviaram mensagens de apoio. O clube das Laranjeiras cancelou o treino desta sexta (8).

A Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) afirmou, na manhã desta sexta-feira, que não há mais clima para a realização do clássico entre o time rubro-negro e o Fluminense, pela semifinal da Taça Guanabara - o primeiro turno do Campeonato Carioca -, marcado para este sábado (9), às 19 horas, no estádio do Maracanã.

"A Ferj lamenta a tragédia ocorrida no CT do Flamengo e se solidariza com as famílias. A Ferj informa que não há clima para a realização do Fla-Flu e está convocando, para reunião pela manhã, Fluminense, Fla e a TV detentora dos direitos do Carioca para decidir sobre o caso", informou a entidade em suas redes sociais.