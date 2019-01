Presidente do Santos elogia Vanderlei e se esquiva de negociação por Everson

A negociação do Santos com o goleiro Everson e com o Ceará continua cercada de dúvidas. Após o presidente do Vovô, Robinson de Castro, confirmar a procura do time paulista e o atleta não treinar com os companheiros por dois dias, nesta quarta-feira (9), foi a vez do presidente do Santos, José Carlos Peres, jogar mais interrogações sobre o futuro do goleiro.

O que parecia certo o interesse do Peixe pelo goleiro, se transformou em mais questionamentos. Em entrevista ao Globoesporte, Peres elogiou o goleiro Vanderlei, que é o titular da posição na Vila Belmiro há várias temporadas, e disse que contava com o camisa 1 para a temporada 2019.

"Quem tem o melhor goleiro do Brasil não pode pensar em Campaña e nem em outro goleiro. Nesse momento, o que posso dizer é que nosso goleiro titular é o Vanderlei"

Ao mesmo tempo, também não confirmou nem negou que o clube negocia com Everson, do Ceará. "Não posso comentar porque não foi desenvolvida por mim a negociação"

Até o momento, não há confirmação de saída do atleta do Alvinegro cearense. Uma reunião entre Everson e a diretoria alvinegra ocorreu na noite de terça-feira (08) sem divulgação informações sobre o encontro.

O Ceará estreia dia 17 de janeiro, contra o Sampaio Corrêa, na Arena Castelão, pela Copa do Nordeste.