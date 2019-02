Presidente do Ceará reforça interesse em Leandro Carvalho: "Não vamos desistir"

Destaque do Ceará na campanha pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, Leandro Carvalho segue na mira do Vovô. O jogador, que pertence ao Botafogo, já havia afirmado em entrevistas o seu interesse de permanecer no clube cearense. Na coletiva pós-treino desta segunda-feira (18), Robinson de Castro voltou a falar do interesse do clube no jogador e garantiu que o time ainda está na briga pelo atleta.

"Não vamos desistir do Leandro. Nosso desejo é para ontem, mas ele tem contrato e não fico criando esse tipo de tensão. Eu me incomodo quando pressionam a contratação de um jogador meu e não vou fazer isso", revelou o presidente do clube alvinegro.

"Estamos loucos que ele volte. Pode acontecer o acerto. Não depende só do interesse do Ceará. É desejo do Ceará tê-lo de volta. Vamos aguardar", completou.

A diretoria do Ceará teria feito uma proposta ao clube carioca para comprar 50% dos direitos econômicos do atleta - os outros 50% são do Paysandu/PA -, mas acabou sendo negada. Com isso, o Vovô tentará o retorno do jogador por empréstimo até o fim da Série A do Brasileirão deste ano.

As diretorias dos clubes irão se reunir e uma decisão deve ser tomada nos próximos dias.

Após as complicações em 2018, o jogador de 23 anos e seus pais pediram à diretoria do Botafogo para ele encerrar a temporada no Alvinegro cearense. Para a reformulação pós-Copa, Leandro Carvalho foi uma novidade bem-vinda. Sob o comando de Lisca, o jogador se tornou titular da equipe, atuou em 21 jogos e balançou as redes em cinco vezes. O contrato com o Botafogo é até 2020.