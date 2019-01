Presidente do Ceará nega ter recebido nova proposta e confirma Everson fora contra o Sampaio

A novela de Everson ganhou mais um capítulo no início da tarde desta quinta-feira (17). Após ser noticiado pela imprensa do Sudeste que a diretoria do Ceará estaria com nova proposta do Santos pelo arqueiro em mãos, Robinson de Castro, presidente do clube cearense, negou e disse que qualquer proposta nesses termos será negada. Segundo a imprensa paulista, a diretoria santista teria proposta pagar o valor de R$ 3 milhões e ceder um jogador escolhido pelo técnico Lisca.

"Se chegar, vou negar", disse o mandatário do Vovô que também confirmou que o goleiro não enfrenta o Sampaio Corrêa/MA, na noite desta quinta (17), pela estreia da Copa do Nordeste, na Arena Castelão.

"Como o Everson treinou pouco nessa semana, eu e o Lisca, em comum acordo, optamos por não colocá-lo para jogar. Diogo Silva e Fernando Henrique irão para a partida", confirmou Robinson.

"O empresário dele está lá no Santos. Não recebi nada novo", ratificou o presidente cearense.

Robinson de Castro também informou que o único jogador santista que interessa ao Vovô é o meia Jean Mota, ex-Fortaleza.