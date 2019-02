Presidente do Ceará faz revelação curiosa sobre proposta para Marinho

Ainda buscando atacantes de lado de campo para reforçar o Ceará, o presidente do clube, Robinson de Castro, fez uma revelação curiosa em entrevista coletiva em Porangabuçu sobre a proposta por Marinho:

"Eu aloprei com o Marinho. Fiz uma proposta para ele, e vou dizer, Graças a Deus ele não aceitou. Porque foi uma proposta irresponsável da minha parte".

A proposta feita ao jogador do Grêmio foi feita antes de iniciar a temporada 2019, com o jogador não aceitando, mesmo com tudo definido entre Ceará e o agente do jogador. Agora, Robinson garantiu que já investiu o montante em outras contratações.

"Aquela já não dá mais, não tem mais como, já dividi as fichas com outras coisas", disse ele.

O Alvinegro investiu pesado em reforços, como o goleiro Richard, o lateral-esquerdo Thiago Carleto, o meia Felipe Silva, o meia Wescley e o atacante Roger como principais contratações.