Presidente do Ceará confirma proposta do Santos por Everson: "Só pagando multa à vista"

O presidente do Ceará, Robinson de Castro, confirmou na noite desta segunda-feira (7), que o Santos também fez uma proposta por Everson. O goleiro renovou com o Ceará até 2021. O dirigente, porém, ressaltou que o jogador só deixaria o clube com o pagamento da multa rescisória à vista.

"Já faz um tempo. Qualquer proposta que vier, o importante é pagar à vista a multa. Não tem nenhum fato novo", comentou Robinson.

De acordo com o UOL, o goleiro de 28 anos foi mais um jogador brasileiro pedido por Jorge Sampaoli após o técnico argentino assistir a vídeos de jogos de outros clubes brasileiros. Everson disputou 65 jogos com a camisa alvinegra na temporada passada e marcou o primeiro gol de falta dele, contra o Corinthians. Ele está no Ceará desde 2015.