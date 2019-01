Presidente do Barcelona garante a permanência de Ernesto Valverde como técnico

Ernesto Valverde está garantido como técnico do Barcelona. A informação é do presidente do time catalão, Josep Maria Bartomeu nesta quarta-feira, em entrevista para o jornal espanhol "Sport". "Vamos conversar com ele, é claro, daqui um tempo. Ele é um treinador em quem confiamos muito. Está fazendo um ótimo trabalho, é uma pessoa inteligente, conhece bem o sistema de jogo do Barcelona e gerencia os jogos de uma forma que gostamos" disse o dirigente.

Sob o comando de Valverde, o Barcelona lidera o Campeonato Espanhol, após 19 rodadas, com cinco pontos de vantagem sobre o Atlético de Madrid. Na Liga dos Campeões da Europa, mais uma bela campanha. Após liderar o Grupo B, ao enfrentar Tottenham, Internazionale e PSV Eindhoven, a equipe enfrenta o Lyon nas oitavas de final no próximo mês.

Bartomeu também aproveitou para revelar a renovação de contrato do lateral-esquerdo Jordi Alba até junho de 2020. "Claro que vai continuar, já estamos trabalhando com ele por uma longa renovação, pelos próximos cinco anos", afirmou o presidente, referindo-se a um dos jogadores mais utilizados no atual elenco.

O Barcelona volta a jogar nesta quinta-feira diante do Levante, no estádio Camp Nou, em Barcelona, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Rei. A equipe precisa reverter a derrota, por 2 a 1, do primeiro duelo, em Valência, para garantir um lugar nas quartas de final.