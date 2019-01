"Preferimos dar a taça pra eles"; Lisca faz duras críticas após derrota contra Ferroviário

Para quem disse em entrevista coletiva antes do jogo que não tinha problema em ver Taça dos Campeões Cearenses nas mãos do Ferroviário, o técnico Lisca surpreendeu ao mostrar grande descontentamento após derrota para o Tubarão da Barra, ontem, no Castelão. Expulso de campo antes de voltar para o segundo tempo, ao fim da partida, o treinador disparou para todos os lados em entrevista aos jornalistas. O Vovô foi superado por 1 a 0 e ficou com o vice da disputa. O gol foi marcado pelo zagueiro Da Silva.

A grande chateação de Lisca foi com a conduta do árbitro Adriano Barros, que, na visão dele, deveria ter expulsado o meia Enercino por entrada em Willie, aos 48 minutos do primeiro tempo. No lance, o meia do Ferrão foi advertido com cartão amarelo prontamente. Revoltado, Lisca, antes de ser flagrado pelas câmeras falando "leva a taça, pode levar", discutiu com o inspetor de arbitragem, Paulo Silvio dos Santos, e foi expulso de campo no retorno ao gramado no segundo tempo. Após o jogo (leia abaixo), técnico disparou contra o comando da arbitragem cearense e o nível da arbitragem cearense.



"Leva a taça. Pode levar", disse Lisca ao reclamar de lance e momentos antes de ser expulso contra o Ferroviário. Foto: Reprodução/ TV Verdes Mares

Na súmula da partida, o árbitro Adriano Barros justificou a expulsão de Lisca. "Informo que no intervalo do primeiro para o segundo tempo, expulsei o sr. Luiz Carlos Cirne Lima de Lorenzi, técnico do Ceara Sporting Clube (sic), por reclamar de forma acintosa e insistentemente das decisões da equipe de arbitragem. E ao entrar no vestiário fui informado pelo quarto arbitro (sic), sr. Leandro martins, que o referido treinador tinha proferido de forma agressiva as seguintes palavras contra o inspetor de

arbitragem, sr. Paulo Silvio dos Santos, "vá tomar no ... Seu filho da ...".

Lisca também não poupou o time do Ferroviário de críticas. Segundo ele, o time da Barra atuou de forma mais dura que o normal. Ao seu time, o treinador também não aprovou a forma como a equipe atuou no segundo tempo, não oferecendo reação ao Tubarão da Barra.

Confira abaixo série de frases de Lisca ao fim do jogo:

"Preferimos dar a taça"

"Você não viu o chute que o Enercino deu sem bola depois que a bola tinha parado? Vocês não viram? Mas quem foi expulso foi eu. A gente vem para jogar um jogo, para olhar os jogadores e vimos um time dando cotovelada, dando chute sem bola. Então, preferimos dar a taça pra eles, as medalhas para eles. Parabéns ao Ferroviário. Parabéns".

Agradecimento pela expulsão

"Até agradeci. Não fiz questão nenhum de voltar para esse jogo. Nenhuma. Com todo prazer. Estava horrível. E a postura da arbitragem é muito fraca"

Críticas à arbitragem cearense

"É por isso que não tem nenhum árbitro cearense apitando a Série A, nem B. É o César (Magalhães) e um outro que apita. Tu não vê ninguém. Cadê os árbitros do Ceará apitando em nível nacional?"

Críticas ao Ferroviário

"A gente vem para jogar um jogo, para olhar os jogadores e vimos um time dando cotovelada, dando chute sem bola"

Críticas ao próprio time

"Ceará não pode ter essa postura no segundo tempo. Time agrediu pouco, o goleiro deles pouco trabalhou. Ficou muito abaixo do que a gente precisa como equipe principal".

Autocrítica