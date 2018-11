Praia do Cumbuco recebe 'Superkite Brasil' para definir campeões mundiais do esporte

Conhecida como "paraíso" do kitesurf internacional, o litoral cearense recebe mais uma vez o "Superkite Brasil", uma das etapas do World KiteBoarding Championships, o circuito mundial da modalidade. Mais de 50 atletas profissionais deslizam com suas pipas na Praia do Cumbuco entre os dias 20 e 25 deste mês. A competição acontece com apoio do Governo do Estado do Ceará e da Prefeitura de Caucaia.

Entre os destaques da competição está o cearense Carlos Mario "Bebê". Com apenas 20 anos, o atleta entra no mar buscando o tetracampeonato mundial da modalidade. Na ponta do ranking masculino em 2018, o kitesurfista carrega no currículo também o título de competidor mais completo da temporada, ao vencer GKA Kiteboarding World Tour “Air Games”, na Alemanha.

Sede

As praias cearenses são destinos certos para os amantes do esporte. Com ventos atingindo até 60 km por hora, a primeria vez que o torneio internacional chegou ao Estado foi em 2003, se consolidando como polo do esporte na América do Sul, sempre finalizando o circuito após etapas na França, Espanha, Holanda, México e Turquia.

A escolha da Praia do Cumbuco como sede do torneio deste ano se deu pelos ventos propícios ao esporte, além da proximidade com Fortaleza, distante cerca de 40 km. No Cumbuco, há ainda inúmeras opções de lazer, colocando à disposição dos visitantes, pousadas, hotéis, lojas, bares e restaurantes à beira-mar.

A sustentabilidade e o cuidado com o meio ambiente são pilares do SuperKite Brasil. Ao longo do evento, ações socioambientais com intuito de destacar a importância da preservação do lugar também integram o campeonato esportivo, cujo cenário é a própria natureza. Outro ponto alto é a diversidade de programações culturais que ocorrem em paralelo ao campeonato: atividades socioculturais, buscando a interação entre atletas e público, além de festas, mostras de dança e performances de artistas locais.

Serviço

SUPERKITE BRASIL 2018

Datas: 20 a 25 de novembro

Local: Praia do Cumbuco - Caucaia, Ceará - Brasil

Mais informações: http://www.worldkiteboardingchampionships.com/