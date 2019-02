Português Carlos Queiroz é anunciado como novo treinador da seleção da Colômbia

Carlos Queiroz é o novo treinador da seleção da Colômbia. Nesta quinta-feira, o português foi oficializado e apresentado no cargo pelo presidente da Federação Colombiana de Futebol (FCF, na sigla em espanhol), Ramón Jesurun, em uma entrevista coletiva em Bogotá. Ele substitui o argentino José Pekerman, que deixou a equipe em setembro passado.

O português assume pela primeira vez uma seleção da América do Sul. Com 65 anos, passou os últimos oito com o time nacional do Irã, com o qual disputou as Copas do Mundo de 2014, no Brasil, e de 2018, na Rússia. Antes, comandou Portugal no Mundial de 2010, na África do Sul, e a África do Sul na competição em 2002, no Japão e Coreia do Sul.

"Para mim é uma honra, um sentimento de muita felicidade. A confiança e a esperança que depositaram no meu trabalho. Estou aqui com muita humildade e vou tentar fazer o melhor para cuidar bem do patrimônio que a seleção da Colômbia criou", afirmou Queiroz, que assinou um contrato válido por quatro anos, durante a entrevista coletiva.

O principal objetivo do português será classificar a Colômbia para a Copa do Mundo de 2022, que será no Catar. Nas duas últimas participações, Pekerman levou o país às quartas de final em 2014 e às oitavas quatro anos depois. "Meu primeiro compromisso será cuidar do prestígio da Colômbia. Teremos um plano para conversar pessoalmente com os jogadores", disse.

Queiroz, que já trabalhou no Real Madrid (em 2003 e 2004) e no Manchester United (foi auxiliar de Alex Ferguson por seis anos) vai trabalhar com jogadores de destaque em clubes europeus. São os casos dos atacantes Radamel Falcao García, do Monaco, e Cuadrado, da Juventus, e o meia James Rodríguez, do Bayern de Munique.

A estreia do técnico português será no amistoso contra o Japão, como visitante, no dia 22 de março. Na Copa América, que será realizada no Brasil no meio deste ano, a Colômbia foi sorteada para o Grupo B junto com Argentina, Paraguai e Catar. O primeiro jogo será contra os argentinos no dia 15 de junho, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Depois pegarão os asiáticos no dia 19, no estádio do Morumbi, em São Paulo, e fecharão a fase contra os paraguaios no dia 23, novamente na capital baiana.