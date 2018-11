"Por mim eu fico no Ceará", diz Lisca

Após manter o Ceará na Série A do Campeonato Brasileiro, o técnico Lisca confirmou o desejo de em permanecer no clube para 2019. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, após o treino de apronto visando o jogo contra o Vasco no domingo, o treinador garantir que se depender dele fica no clube, mas que as negociações ficam para a segunda-feira, após a participação da equipe na Série A.

"Por mim eu fico no Ceará. Se depender de mim sim. Eu sou muito identificado com o clube e o trabalho foi muito gratificamente, mas vamos esperar o último jogo, a Série A terminar. Ainda temos objetivos, como a vitória e a classificação para a Copa Sul-Americana, mas permanecer é o caminho natural. A gente já iniciou uma conversa, mas vamos deixar para segunda-feira, após o fim da competição".

Em seguida, o treinador declarou que espera fechar o ano com chave de ouro, com uma vitória ao lado da torcida.

"Abriu uma outra oportunidade, que é a conquista da vaga na Sul-Americana, muito importante para o clube. O sentimento é de dever cumprido, mas ainda temos um objetivo a conquistar. O Castelão estará lotado, nossa torcida estará lá para fazer uma festa pela permanência e quer a classificação para a Sul-Americana. Nosso elenco está muito motivado e vamos buscar fechar o ano com chave de ouro".

Por sua vez, o presidente do Ceará, Robinson de Castro, elogiou o trabalho do treinador e afirmou que a tendência natural é a permanência dele. "O trabalho do Lisca foi fabuloso. Ele é um monstro. A permanência dele é o natural e quero dar um projeto a ele, com montagem de elenco, iniciando um ano, pois ele mostrou ser um treinador não apenas de tiro curto como muitos achavam", pontuou,