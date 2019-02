Polícia Civil quer ouvir funcionários e dirigentes do Flamengo nesta terça

A Polícia Civil do Rio deverá ouvir cinco pessoas nesta terça-feira no inquérito que investiga o incêndio no CT do Flamengo, ocorrido na última sexta-feira e que deixou dez mortos e três feridos. Dentre os que serão ouvidos, há pelo menos um dirigente do clube. Os nomes não foram divulgados.

A investigação está a cargo da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes). Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol), agentes da DP estão intimando "membros da diretoria do Flamengo, funcionários e testemunhas".

Os policiais já ouviram sobreviventes da tragédia e pelo menos um funcionário do Flamengo que estava no CT na madrugada do incêndio. No domingo, o Ministério Público (MP) do Estado do Rio de Janeiro já havia convocado para esta segunda-feira uma reunião com dirigentes rubro-negros.

O incêndio no alojamento das categorias de base do Flamengo no Ninho do Urubu matou 10 jogadores de 14 a 17 anos. Dos três que ficaram feridos, Cauan Emanuel, de 14 anos, recebeu alta hospitalar nesta segunda.