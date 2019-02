Pesagem oficial confirma lutas do UFC Fortaleza; veja como foi

O UFC Fortaleza segue o seu protocolo de atividades até as lutas deste sábado (2), a partir de 19h. Na manhã desta sexta-feira (01), no Hotel Gran Marquise, foi realizada a pesagem oficial do evento, quando os atletas registram o total combinado para a luta e confirmam os seus combates. À noite, ocorre a cerimônia de pesagem, quando os lutadores também realizam nova encarada (o Diário do Nordeste também acompanha este evento).

A expectativa foi pela confirmação das principais lutas, e elas aconteceram com sucesso. Raphael Assunção e Marlon Moraes atingiram o peso combinado. José Aldo e Renato Moicano também conseguiram atingir a marca. O ex-campeão protagonizou um certo suspense, sendo um dos últimos a comparecer à pesagem.

Quem também conseguiu bater o peso foi o cearense Thiago Pitbull, que enfrenta o americano Max Griffin.

O UFC Fortaleza acontece no sábado, a partir das 19h, no Centro de Formação Olímpica. O Sistema Verdes Mares faz ampla cobertura em todas as suas plataformas. Você confere tudo sobre o evento no site e jornal Diário do Nordeste, na Rádio Verdes Mares (que terá programa ao vivo antes da lutas) e na TV Verdes Mares (as últimas duas lutas serão transmitidas após o Altas Horas).

Serviço

UFC Fortaleza

Horário: 19hs

Local: ginásio do Centro de Formação Olímpica (CFO), em Fortaleza.

Ingressos: a partir de R$ 75. Vendas pelo site Tudus.com.br ou no Shopping Iguatemi.

Card do evento

PRINCIPAL

Peso-galo: Raphael Assunção x Marlon Moraes

Peso-pena: José Aldo x Renato Moicano

Peso-meio-médio: Demian Maia x Lyman Good

Peso-leve: Charles do Bronx x David Teymur

Peso-meio-pesado: Johnny Walker x Justin Ledet

Peso-palha: Livinha Souza x Sarah Frota

PRELIMINAR

Peso-médio: Anthony Hernandez x Markus Maluko

Peso-mosca: Mara Romero Borella x Taila Santos

Peso-meio-médio: Thiago Pitbull x Max Griffin

Peso-pesado: Júnior Albini x Jairzinho Rozenstruik

Peso-galo: Ricardo Carcacinha x Said Nurmagomedov

Peso-mosca: Magomed Bibulatov x Rogério Bontorin

Peso-galo: Geraldo de Freitas x Felipe Cabocão