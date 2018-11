Permanência do Ceará pode vir amanhã após São Paulo x Sport; entenda

Com o empate em 2 a 2 na Arena da Baixada contra o Atlético/PR hoje à tarde pela 37ª rodada da Série A, o Ceará chegou aos 43 pontos na 13ª colocação e ainda pode comemorar seu 'fico' amanhã com o complemento da rodada. Para isso, o Vozão precisa torcer para que o Sport não vença o São Paulo às 19 horas no Morumbi.

Caso Sport conquiste os 3 pontos, o Vovô decide sua situação no domingo, 2, contra o Vasco no Castelão, às 16 horas na última rodada. O time cearense se garante com um empate, já que está à frente do time carioca na classificação. O Alvinegro é o 13º com 43 pontos, e o time cruzmaltino é o 15º com 42.

Mas até com derrota o Ceará pode escapar do rebaixamento. Isso porque, mesmo perdendo e sendo ultrapassado pelo Vasco, ficando com 43 pontos, o confronto Fluminense x América/MG no Maracanã já garante um rebaixado - Vitória e Paraná já cairam matematicamente - restando apenas uma vaga para a degola. Assim, o Vovô deverá concentrar sua torcida, caso perca na última rodada no Castelão, para que Sport ou Chapecoense não vençam seus jogos. O time rubro-negro recebe o Santos na Ilha do Retiro, enquanto os catarinenses enfrentam o São Paulo na Arena Condá, em Chapecó.

Com estas combinações, o quatro rebaixados seriam: Paraná, Vitória, América ou Fluminense, Chapecoense ou Sport.

Sul-Americana

Paralelamente às contas para a permanência na Série A, o Ceará tem grande chances de se classificar para a Copa Sul-Americana no ano que vem. Hoje o clube é o 13º colocado, posição que dá vaga, por isso, só depende de sí para conseguir a classificação. Se vencer o Vasco no domingo no Castelão, o clube estará classificado para a competição internacional pela 2ª vez em sua história.

Caso empate, e chegue aos 44 pontos, a equipe se garante na 'Sula' caso Fluminense, Chapecoense e Sport não vençam seus jogos. Se algum dos adversários vencer e o Vovô terminar em 14º, terá que torcer para que o Atlético/PR seja campeão da Sul-Americana este ano e abra outra vaga.