Pedro Ken fica fora do Ceará por até três semanas

O volante Pedro Ken vai ficar cerca de três semanas fora do Ceará. Foi o que comunicou o departamento médico do clube na tarde desta terça-feira (5). O jogador Ken trata de luxação no cotovelo esquerdo. O DM vai se pronunciar até o fim da semana sobre a lesão do zagueiro Charles. Os dois não embarcaram para o jogo de estreia na Copa do Brasil.

Nesta quarta-feira (6), em Caruaru, o Ceará visita o Central pela primeira rodada da Copa do Brasil. Para a partida, o Ceará deve atuar com: Diogo Silva, Samuel Xavier, Luz Otávio, Valdo, Felipe Jonatan; Edinho, Juninho, Ricardinho e Felipe Baxola; Vitor Feijão e Ricardo Bueno.