Pedro Ken e Charles não embarcam para enfrentar Central/PE pela Copa do Brasil

Pedro Ken e Charles não viajaram com o restante da delegação do Ceará, nesta segunda-feira (4), para Caruacu, no interior de Pernambuco,onde o Vovô irá enfrentar o Central/PE, na quarta-feira (6), pela Copa do Brasil. Os jogadores sofreram lesões no último domingo (3), durante a goleada sobre o Floresta, pela primeira rodada da segunda fase do Campeonato Cearense.

O volante sofreu uma luxação no cotovelo esquerdo, enquanto o zagueiro teve um estiramento no músculo adutor da coxa direita. Ambos seguem na capital e não enfrentam o clube pernambucano.

Para a partida da estreia da competição nacional, o técnico Lisca deve manter o mesmo time que vem jogando a Copa do Nordeste, formando por Diogo Silva, Samuel Xavier, Luiz Otávio, Valdo, Felipe Jonatan; Edinho, Juninho, Ricardinho e Felipe Baxola; Vitor Feijão e Ricardo Bueno.

Ceará e Central se enfrentam às 21h15 (horário cearense), no estádio Lacerdão, em Caruaru/PE, pelo primeiro jogo da Copa do Brasil 2019. Como visitante, o clube cearense tem a vantagem do empate.