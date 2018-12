Paz garante estabilidade de Ceni e diz que Fortaleza e Ceará têm patrocinador em conjunto

Ceará e Fortaleza são os representantes cearenses na elite do futebol brasileiro de 2019 e se preparam para anunciar um patrocinador conjunto para o próximo ano. A informação foi antecipada por Marcelo Paz, presidente do Tricolor, na tarde desta quarta-feira (5). O dirigente detalhou que os clubes estão afinados quando à gestão compartilhada da Arena Castelão. Segundo Paz, os times, que são rivais, entenderam que "nenhum é maior que o outro" para chegarem a acordos comuns.

"Quando o cara perguntar: '(Como torcedor) Você torceu para o Ceará ficar na Série A?'. Não, eu não torci! Mas, como dirigente, acho que foi bom para o nosso estado. As decisões têm de ser racionais. A gente já está caminhando quanto à Arena Castelão. Eu tenho uma relação muito boa com o presidente do Ceará, Robinson de Castro. Temos a ideia de conseguir patrocinadores em conjunto. Vai sair já, já um patrocinador em conjunto que a gente já traçou. O Castelão têm que vir para os clubes. Ninguém melhor do que os dois clubes que fazem jogos, que cuidam da Arena, para cuidarem do Castelão. A gente já se entendeu. Nenhum é maior que o outro. Jogo do Ceará, o Ceará cuida. Jogo do Fortaleza, o Fortaleza cuida. E outro time de evento a gente faz junto, divide despesa, receita e lucro. Queremos baixar preços de estacionamentos, bares, a gente tem de pensar no torcedor. Acho que é um exemplo que pode ser estendido para o País inteiro" afirmou, em entrevista à ESPN.

Paz afimou ainda que o clube já trabalha na formulação do elenco de 2019, com todos os pedidos de Rogério Ceni. Ele também detalhou que, assim como em 2018, pensa em ficar com Rogério o ano inteiro em 2019, comemorando bons momentos e superando momentos difíceis.

"Era uma preocupação do Rogério isso, se conseguiria entregar a permanência na Série A para 2020. Eu falei: 'A gente vai estar junto'. O que eu mais quero é que o Fortaleza permaneça. Que consiga, quem sabe, uma vaga na Sul-Americana, competição internacional que a gente nunca disputou. Mas isso foi para a mesa de uma forma clara, de uma forma transparente. É isso que a gente vai buscar fazer juntos".

"Esse é o meu sentimento. Se a gente fez todo o esforço para mantê-lo, eu não posso chegar no meio do caminho e achar que a saída dele vai ser algo que vai revolucionar, que vai chegar um cara lá e vai fazer milagre. Acho que tem muito mais possibilidade com ele do que sem ele. Mesmo que a gente atravesse momentos difíceis, e vai atravessar. Na própria Série B, ficamos quatro jogos sem ganhar. Na Série A, podemos passar. Mas temos que ter foco. É se manter na Série A e o Rogério no comando. É por ele e para ele. Se pede sequência, no fuitebol não deve ser diferente", finalizou o dirigente do Leão.