Paz acredita que reforços do Fortaleza serão fechados no fim de dezembro; confira balanço

O Fortaleza segue se mobilizando nos bastidores para montar o elenco de 2019, que terá mais de 60% de renovação dos atletas com 20 reforços, segundo a diretoria. Após anunciar o lateral-esquerdo Carlinhos, ex-América/MG, e o volante Paulo Roberto, que pertence ao Corinthians, o presidente tricolor prometeu acelerar os processos restantes nesta reta final de ano para deixar o time pronto já para a disputa da Série A.

"As contratações não estão lentas. Vai correr mais rápido nesses dias finais de 15 dias de dezembro. O mercado ainda tá ouvindo. Você faz a proposta para o jogador e ele fica esperando para ver como vai ser. Se fica no time que está, se contratará. Depois começa a ter as contratações. Agora vamos acelerar, temos plena consciência disso. Acho que essa semana caminha bem. A gente está formando elenco pensando na Série A", declarou.

Atacante fez 25 jogos pelo Fortaleza na atual temporada e marcou 4 gols Kid Júnior

Assim como no início da temporada, o Tricolor montou a lista de contratações e encaminhou para o técnico Rogério Ceni, responsável direto pela escolha dos atletas. Restando apenas a assinatura do contrato para fechar com os atacantes Edinho, do Atlético/MG, e Júnior Santos, ex-Ponte Preta, o perfil buscado pelo clube são de jogadores que passaram pelo Nordeste. Marcelo Paz alega que o grupo entra com força máxima desde o Estadual.

"Não tem aquela de um time pro Cearense e depois um time para o Brasileiro. Todos contactados e contratados, a gente imagina que tenham performance para Série A. Claro que temos que viver uma competição de cada vez, Série A só começa em abril, até lá temos Estadual, Copa do Nordeste. A gente tem que usar os primeiros meses para ajustar o time. É um novo tipo de entrosamento, de competição e o Estadual tem também essa função. Só que buscamos sempre o título", afirmou.

Interesse

Durante disputa da Série B, meia marcou quatro vezes com a camisa tricolor Thiago Gadelha

Dentre os nomes que podem pintar no Pici, o meia Dodô é um dos mais cotados. Destaque na campanha tricolor da Série B, o atleta do Galo já recebeu contato da diretoria e está prestes a renovar seu vínculo com o Fortaleza. Outro que desponta como possível reforço é o polivalente Jean Mota, que acumula passagem marcante no Leão entre 2015 e 2016. A negociação aguarda a avaliação do treinador argentino Sampaoli, recém-chegado no Santos e que ainda vai analisar o elenco paulista.

Descartados

Alto salário afastou as chances de Cícero vir para o Leão Lucas Uebel/Grêmio

Quem está fora dos planos tricolores é o experiente Cícero, de 34 anos. Com boas atuações por Fluminense, São Paulo, Santos e Wolfsburg-ALE, o meia não teve seu vínculo renovado com o Grêmio e teve seu nome ligado ao Fortaleza, mas o clube já declarou que o atleta ultrapassa as expectativas financeiras da diretoria. Outro que foi especulado no Pici através da imprensa mineira foi o atacante Rafael Sóbis, que está no Cruzeiro. Tanto o jogador, quanto o Triclor desmitiram qualquer acordo.

Por indicação de Ceni, o atacante Rogério foi sondado, só que o acordo dependia de uma decisão da diretoria do Sport, que detém 50% dos direitos do jogador. Com outros clubes no páreo pelo atleta, o presidente Marcelo Paz vê a negociação como algo muito distante de ser concretizada e não trata mais assunto como prioridade no plantel tricolor.

Renovação

Capitão da equipe, Marcelo Boeck tem contrato com o Fortaleza até 2020 JL Rosa

A diretoria do Fortaleza efetuou as renovações de contrato do goleiro Max Wallef, volantes Felipe e Derley, além do atacante Éderson. Quem também segue no Tricolor é o goleiro Marcelo Boeck; laterais Tinga e Bruno Melo; meia Marlon e o atacante Romarinho.