Partida entre Fortaleza e CSA é adiada

A partida entre Fortaleza e CSA/AL, marcada inicialmente para a tarde deste domingo (27), na Arena Castelão, foi adiada. De acordo com o presidente do Tricolor do Pici, Marcelo Paz, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já "comunicou oficialmente o adiamento do jogo para segunda-feira (28) à noite". A partida será às 20h, segundo o gerente de competições da Federação Cearense de Futebol, Júlio Manso.

> Fortaleza tem desafio de superar longo jejum de vitórias sobre CSA

"Lamento, mas tenho que entender" (o adiamento), disse Marcelo Paz. Não há informação oficial do número de ingressos vendidos. A partida é válida pela segunda rodada da Copa do Nordeste 2019.

Segundo a assessoria de imprensa do CSA, a delegação alagoana teve problemas na conexão aérea, em Brasília. Não há vôo direto entre Maceió e Fortaleza.

"Ocorreu um problema por parte da companhia aérea no vôo saindo de Maceió, que ocasionou um atraso na conexão em Brasília. Por conta disso, nossa delegação dorme na capital (DF) hoje e amanhã deve seguir viagem rumo a Fortaleza", informou a assessoria de imprensa do CSA.

A previsão é que a equipe só chegue em Fortaleza por volta das 11h deste domingo.

Torcedores poderão ser ressarcidos

O Fortaleza emitiu nota oficial, explicando aos torcedores que poderão ser ressarcidos, caso não possam ir ao jogo, na nova data.

"Quem já comprou o ingresso para a partida poderá utilizá-lo para o jogo na segunda-feira (28). Quem não puder ir à Arena Castelão, basta procurar o clube com ingresso na mão a partir de terça-feira, dia 29 de janeiro, para ressarcimento", explicou o clube do Pici, em nota.