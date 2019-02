Para evitar choque com Brasileirão, CBF antecipa finais da Copa do Brasil. Confira as datas!

A CBF decidiu antecipar as finais da Copa do Brasil neste ano. A competição nacional terá seu campeão definido no início do mês de setembro. O objetivo é evitar um choque com a reta final do Campeonato Brasileiro, o que pode forçar os clubes a priorizarem uma das competições no segundo semestre.

Pelas definições da entidade, as finais desta temporada serão realizadas nos dias 4 e 11 de setembro. No ano passado, o título foi conquistado pelo Cruzeiro em outubro. E o mesmo time mineiro faturou o troféu em 2017 no fim do mês de setembro.

"Foi uma mudança estratégica por conta da reta final das competições. A CBF entendeu que ao recuar as finais para setembro aliviaríamos a reta final do volume de decisões que a gente geralmente tem entre o final de novembro e o começo de dezembro", explica o diretor de competições da CBF, Manoel Flores.

"Estamos convictos de que com isso conseguiremos ter uma reta final de forma mais aliviada e mais amena para os clubes. E, com essa medida, nós privilegiaremos também a final da Copa do Brasil, garantindo que ela tenha uma atenção total e plena", argumenta Flores.

A competição teve início na terça-feira. Ao todo, são 91 clubes participando da grande competição, dividida em oito fases.