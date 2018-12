Pablo interessa ao Barcelona e Ceará pode faturar mais de R$1 milhão em possível venda

Zagueiro do Bordeaux da França, Pablo tem chamado a atenção do Barcelona. O jogador de 27 anos chegou ao Ceará em 2009, com 18 anos de idade, e foi revelado pelo clube cearense durante a Série A do Campeonato Brasileiro de 2010.

De acordo com o jornal catalão "Sport", o clube espanhol já entrou em contato com a assessoria do jogador que teriado dito que o Bourdeaux está disposto a vendê-lo pelo valor de 15 milhões de euros, cerca de R$ 66 milhões.

Com o mecanismo de solidaridade da Fifa, o clube formador do atleta tem direito a 5% dos valores envolvidos na negociação.

Segundo informou o presidente Robinson de Castro, o Ceará tem direito a cerca de 2,2% do total da venda do jogador. Ou seja, no câmbio atual, o Alvinegro receberia em torno de R$1.452.000.

Isso porque o Ferroviário, primeiro clube cearense em que o zagueiro passou pela base, também tem direito a uma parte. A reportagem do Diário do Nordeste entrou em contato com a diretoria coral que não informou o percentual que clube tem caso a venda do zagueiro se concretize.

Histórico no futebol cearense

Nascido em São Luís do Maranhão, Pablo Nascimento Castro chegou à capital cearense em 2007 e defendeu a equipe do Ferroviário por duas temporadas seguidas. Em 2009, o defensor foi para o Sub-20 do Alvinegro de Porangabuçu.

O defensor foi revelado pelo Vovô em derrota por 2 a 0 para o Vasco, no dia 4 de setembro, pela Série A do Brasileirão de 2010, na Arena Castelão.

Apesar de ter permanecido na equipe durante o ano de 2011 inteiro, a má relação do empresário do jogador com a diretoria do Ceará acabou atrapalhando o atleta dentro de campo. Afastado, o zagueiro não atuou mais pelo clube e seguiu para o Grêmio/RS, em 2012.

Emprestado ao Corinthians no ano passado, o zagueiro foi um dos destaques da equipe paulista que conquistou o título da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Neste ano, Pablo foi convocado por Tite para dois amistosos da Seleção Brasileira.