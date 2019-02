Osvaldo negocia saída do Buriram United e entra na mira de clubes da Série A

O atacante Osvaldo está na mira do Fortaleza. Nome conhecido da torcida, o jogador atuou com a camisa tricolor no início da temporada 2018 e agora negocia com o Buriram United a saída do atual clube. Além do Fortaleza, outro time da Série A do Brasileiro tem interesse no jogador. O nome ainda é um mistério.

Neste domingo, Osvaldo publicou no Instagram uma mensagem: "Está bem perto. Logo, logo", o que gerou curiosidade nos torcedores. Em entrevista ao GloboEsporte.com, o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, afirmou não estar sabendo da negociação.

Osvaldo é jogador formado nas categorias de base do Fortaleza e atuou na equipe profissional do Tricolor do Pici entre 2006 e 2008. Chegou a jogar pelo rival leonino, o Ceará, em 2011, quando disputou a Série A do Campeonato Brasileiro. Teve passagens ainda por São Paulo, Fluminense, Sport e Seleção Brasileira.