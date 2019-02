Osvaldo está próximo de rescindir com time tailandês; proposta do Ceará é maior que as demais

O atacante Osvaldo está mais perto de voltar ao futebol cearense. O atleta está próximo de rescindir contrato com o Buriram United, da Tailândia, e analisar as propostas que recebeu de Ceará e Fortaleza. O interesse dos grandes rivais já é público, com uma fonte do Diário do Nordeste informando que a proposta do Vovô é superior a de outros clubes concorrentes, como Goiás e Bahia e o próprio Leão do Pici.

O presidente do Ceará, Robinson de Castro, despistou quanto a uma proposta para o atacante Osvaldo. Indagado pela reportagem, Robinson não confirmou ter feito uma proposta, mas também não quis negar que não tenha feito.

Osvaldo tinha contrato com o clube tailandês até o fim de novembro de 2019. Pelo Buriram United, campeão nacional, foram 16 partidas e dois gols. O time foi campeão da competição por antecipação.

Bom desempenho nos dois clubes

Osvaldo iniciou a carreira no Fortaleza no final dos anos 2000, quando foi um dos destaques do time na Série B de 2008 e ajudou o time a escapar do rebaixamento. Anos mais tarde, em 2011, voltou ao futebol cearense para defender o Ceará, que estava na primeira divisão. Apesar da queda do Vovô, jogador foi um dos destaque do Alvinegro, indo jogar no São Paulo. No Morumbi, o atleta também destacou e chegou a ser convocado pela Seleção Brasileira. Em 2017, voltou para mais uma passagem no futebol alencarino, quando defendeu o Fortaleza de Rogério Ceni, durante o Estadual e primeiros jogos da Série B.