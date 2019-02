Osvaldo acerta com Fortaleza e Pedro Júnior será cedido ao Buriram United

O atacante Osvaldo acertou o retorno para o Fortaleza em 2019. O jogador já estava apalavrado com o clube e dependia apenas da liberação do Buriram United, o que já ocorreu. Osvaldo vem para o Pici, e o atacante Pedro Júnior será cedido ao Buriram, segundo apurou o Sistema Verdes Mares.

Osvaldo é jogador formado nas categorias de base do Fortaleza e atuou na equipe profissional do Tricolor do Pici entre 2006 e 2008. Chegou a jogar pelo rival leonino, o Ceará, em 2011, quando disputou a Série A do Campeonato Brasileiro. Teve passagens ainda por São Paulo, Fluminense, Sport e Seleção Brasileira.

No retorno ao Fortaleza, em 2018, Osvaldo marcou dois gols. Um contra o Ferroviário, ainda pelo Campeonato Cearense, e outro diante do CRB, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante foi anunciado em 19 de fevereiro e permaneceu no clube durante três meses, antes de ir jogar no futebol tailandês.

Sobre Pedro Júnior:

O Fortaleza anunciou a contratação do atacante Pedro Júnior, de 31 anos, no final de 2018. O atleta estava atuando no futebol chinês e foi destaque do Kashima Antlers na temporada 2017/2018. Pedro Júnior foi emprestado ao Wuhan Zall, onde marcou seis gols em seis jogos na temporada.

Pedro Júnior também atuou no Cruzeiro, São Caetano, Sport, teve mais duas passagens pelo Vila Nova, mas marcou época mesmo no futebol japonês.