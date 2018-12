"O meu grande erro foi não ter trazido o Lisca na saída do Chamusca", diz Robinson de Castro

Presidente do Ceará, Robinson de Castro disse, em entrevista à Rádio Verdinha, que se arrepende de não ter contrato Lisca logo após da demissão de Marcelo Chamusca, durante a Série A do Campeonato Brasileiro. Após a saída de Chamusca, o técnico Jorginho foi contrato para assumir o comando do Alvinegro, mas alegou "problemas pessoais" e deixou o clube após três derrotas.

"Um grande erro meu foi não ter trazido o Lisca na saída do Chamusca. Foi o meu grande erro", confessou o mandatário.

Ídolo do clube de Porangabuçu, o atual treinador também foi o líder do grupo há três anos atrás fez uma grande champanha de volta por cima, faltando apenas nove jogos para o fim do campeonato, e livrou o clube do rebaixamento para à Série C em 2015. No ano seguinte, após um mau início no estadual e muitas críticas, Lisca acabou deixando cargo técnico.

"Eu me deixei levar pela convicção alheia de muita gente porque dizia que o Lisca estava queimado, que a torcida iria bater, mas o coração dizia 'traz o Lisca, é o cara que tu confia, que é parceiro'", elogiou. "Se eu dissesse que não iria pagar nada, ainda assim ele vinha pela paixão grande que tem pelo clube".

Como homenagem, o presidente Robinson de Castro deu carteirinhas de sócios vitalícios para Lisca e sua família.

Contratando o Lisca errado

Logo após a saída de Jorginho, a diretoria Alvinegra já sabia quem iria contratar. Diretor de futebol do clube, Marcelo Segurado ligou para o treinador para contratá-lo, mas a chamada foi para a pessoa errada.

"O Segurado ligou para outro Lisca, um amigo dele pessoal", aos risos, lembrou o presidente do Vovô. "O cara estava dormindo. Ele baixou o telefone e disse pra mim 'esse Lisca é doido mesmo, ele não quer vir'. Aí olhou de volta para o celular e viu que tinha discado para o número errado".

Com vínculo renovado nesta quarta (12), Lisca fica no Ceará para a temporada de 2019 onde terá Campeonato Cearense, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Brasileiro da Série A. Com o treinador no comando do clube, foram 59 jogos disputados com 27 vitórias, 18 empates e 14 derrotas.