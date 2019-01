"O Fortaleza tem tudo para fazer uma grande Série A", diz Felipe Alves

A partir de agora, o goleiro Marcelo Böeck, que se consagrou no Fortaleza com dois acessos seguidos, da Série C para a Série B e da B para a Série A, com o título de campeão brasileiro da Série B, tem um trabalho mais árduo para se manter titular. Além do destaque das categorias de base, Max Walef, o Leão conta com um atleta experiente da posição, Felipe Alves, de 30 anos, apresentado ontem à tarde no CT Ribamar Bezerra.

Felipe Alves vem por último do Athletico Paranaense e tem muita habilidade ao jogar com os pés, tal como exige o futebol moderno e que por consequência, o técnico do Leão, Rogério Ceni aprova muito. Mesmo acostumado a jogar em clubes de grande estrutura, Felipe Alves elogiou o Tricolor do Pici e acrescentou: "O Fortaleza tem tudo para fazer uma grande Série A".

Felipe Alves se destacou no Osasco Audax, quando apresentou em vários jogos, a habilidade de sair jogando, como se fosse um líbero no sistema de defesa. Logo no início da entrevista, Felipe Alves foi indagado sobre a disputa que terá com Marcelo Böeck.

"Toda grande equipe, hoje em dia se você for analisar, tem um grande goleiro, que é ídolo com dois três anos de história no clube, título e tudo mais.E esse ano, a gente vai ter quatro campeonatos a serem disputados e vai ter jogo para o ano todo, então, a gente tem que saber que teremos um elenco para disputar bem essa a posição e independentemente de quem vier a jogar, o Fortaleza estará bem servido de goleiro", disse Felipe Alves.

Felipe Alves falou que é importante ser goleiro de uma equipe, cujo técnico foi da sua posição e um dos melhores. Um repórter o indagou se era ruim ser avaliado por um técnico que conhece bem a posição, no caso, Rogério Ceni. "De ruim não tem nada, pelo menos para a gente que é goleiro, só tem a somar. Acho que é um cara que foi ídolo quando jogou e tem tudo para ser ídolo como treinador também. O que pudermos sugar dele, aí devagar, de experiência de treinamento e tudo que ele vivenciou, puder passar, quem tem de ganhar é a gente e o Fortaleza", elogiou.

No mesmo dia foi apresentado o lateral-direito Diego Ferreira, de 22 anos, que passou por Botafogo, futebol mexicano e Athletico Paranaense. Diego disse que teve a experiência de ter sido campeão da Série B pelo Botafogo. "A volta do Fortaleza para a Série A gera uma expectativa muito grande. Eu já vivi isso no Botafogo..Estava na Série B, fomos campeões e buscamos as melhoras da Série e permanecemos" , Diego Ferreira

Diego falou um pouco de suas características: ""Sou um lateral-direito ofensivo, sei marcar. Obviamente, o lateral é da primeira linha e tem que marcar, mas gosto de jogar bola na área, fazer cruzamentos, assistências", disse o jogador. Ele disse que o que lhe motivou para vir defender o Fortaleza foram os objetivos do clube no ano, a presença de muitos amigos, a história do clube.