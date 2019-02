"O campeão voltou!" Aldo volta a dar show no UFC e agradece cearenses

Com toda a história, todos os nocautes, todas as conquistas, ele entrou no octógno do Centro de Formação Olímpica (CFO) como azarão. Sim, José Aldo não era favorito contra Renato Moicano, que vivia ascensão na carreira dentro da organização.

Mas talento muitas vezes sobrepõe o momento. E foi o caso hoje em Fortaleza. José Aldo voltou a ser o velho Aldo de sempre contra o seu primeiro rival brasileiro.

Um primeiro round estudado, mostrou que o ex-campeão estava muito atento ao que estava fazendo, sem ansiedade, sem precipitação. Veio o segundo round e luta ganhou mais emoção. Na trocação franca, Aldo acertou um violento golpe em Moicano, que sentiu. Era o início do fim. O carioca desferiu muitos golpes na região da cabeça do adversário, que sucumbiu nocauteado.

Foi a volta triunfal de Aldo, que agradeceu ao povo cearense e nordestino pela receptividade.