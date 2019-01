Novo reforço do Fortaleza tem histórico de gols no futebol asiático

A contratação do Réveillon do Fortaleza foi o atacante Pedro Júnior, de 31 anos. O atleta pode ser desconhecido do torcedor brasileiro, mas tem um histórico recente animador e que certamente motivou a sua contratação para o elenco comandado por Rogério Ceni.

Pedro Júnior construiu boa parte da sua carreira no futebol asiático. Seu último clube era o Wuhan Zall, da segunda divisão chinesa, onde marcou 6 gols em 6 partidas. Lá ele também levantou troféu de campeão.

Mas foi no futebol japonês que Pedro Júnior se destacou. Foram quatro temporadas na terra do sol nascente. Pelo Vissel Kobe, curiosamente atual detentor do passe do jogador Wescley (Ceará), ele marcou cerca de 40 gols em três temporadas. No Kashima Antlers, outra tradicional equipe, também marcou mais 10 gols.

O setor de ataque leonino conta, agora, com três nomes fortes na frente. Júnior Santos e Ederson agora devem disputar posição com Pedro Júnior.

O elenco do Fortaleza se reapresenta já nesta quarta-feira (2). O clube ainda não oficializou os nomes que devem comparecer à sessão de treinamento.