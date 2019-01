'Novo grupo do Fortaleza tem bastante potencial', diz Roger Carvalho

No ano de 2018, o zagueiro Roger Carvalho chegou ao Fortaleza com uma contusão séria no tendão de Aquiles, vindo do Atlético Goainiense. Assim sendo, levou um bom tempo para se recuperar e poder jogar pelo Fortaleza. Esse ano, 2019, ele já teve a oportunidade de fazer o seu primeiro jogo como titular, nos 3a1 sobre o Náutico, em Recife.

O defensor compara os dois grupos, o do ano passado e o de agora, quando serão disputadas quatro competições: Campeonato Cearense, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Série A do Campeonato Brasileiro. "É um grupo de bastante potencial. É muito cedo para falar alguma coisa, mas acredito que seja um elenco de quem podemos esperar muita coisa boa durante o ano e a gente está trabalhando forte para isso. O Rogériio Ceni também está colocando as ideias dele, para a gente trabalhar dia a dia, criar a melhor equipe, com a melhor tática. Agora é só acrescencentar nos treinamentos e aproveitar bem as oportunidades que o Rogério vai dar", disse Roger.

O Fortaleza estreou na temporada vencendo o Náutico por 3 a1, no Estádio dos Aflitos, e o próximo duelo da equipe orientada pelo técnico Rogério Ceni será no dia 27, às 18 horas contra o CSA/AL, na Arena Castelão. A CBF - Confederação Brasileira de Futebol - divulgou uma mudança ocorrida na partida entre Fortaleza e Bahia. De 23/02 às 16 horas, no sábado, para dia 24/02, domingo às 18h30, na Arena Castelão.