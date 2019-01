Nova sala de imprensa do Ceará levará nome de Sérgio Pinheiro

Em luto, o futebol cearense se manifestou com pesar sobre o falecimento do comentarista esportivo Sérgio Pinheiro, que morreu nesta sexta-feira (04), aos 75 anos. O cronista, inclusive, teve uma grande homenagem anunciada pelo presidente do Ceará, Robinson de Castro. Por meio de sua rede social, ele publicou um mensagem em memória de Sérgio e, em seguida, anunciou o nome que dará à nova sala de imprensa em Porangabuçu, inaugurada nesta quinta-feira (03).

Veja a mensagem de Robinson de Castro

Nossa sala de imprensa levará o nome de “Sérgio Pinheiro”. — Robinson de Castro (@RobinsonCastro1) 4 de janeiro de 2019

"Uma pessoa do bem, tinha prazer em passar energia positiva para os outros. Ótimo Amigo, e uma voz marcante. Querido por uma nação inteira. Tá falando com ele.” Valeu Serginho! Fica com Deus!", comentou Robinson de Castro em mensagem anterior.

Ceará e Fortaleza publicaram homenagens a Sérgio Pinheiro. Irreverente, o cronista fez história na imprensa esportiva cearense, tendo atuação marcante nos veículos do Sistema Verdes Mares.