Nos pênaltis, São Paulo bate o Vasco e ganha o 4º título da Copa SP

O São Paulo venceu o Vasco na chuvosa tarde desta sexta-feira (25), nos pênaltis, no estádio Pacaembu, e conquistou seu quarto título da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

No tempo normal, as equipes igualaram em 2 a 2. O clube do Morumbi chegou a estar vencendo por 2 a 0, gols de Gabriel Novaes e Antony, mas o Vasco empatou no segundo tempo com Lucas Santos e Tiago Reis.

Nas penalidades, os vascaínos desperdiçaram três cobranças e o São Paulo, com três acertos e somente um erro, ficou com a taça, fechando com o placar de 3 a 1.

O título conseguido pela equipe tricolor se junta às conquistas de 1993, 2000 e 2010.

SÃO PAULO

Thiago Couto; Caio Felipe, Tuta, Morato, Wellington (Sena); Diego, Rodrigo Nestor (Vitinho), Paulinho (Marcos Junior), Antony (Fasson); Gabriel Novaes (Edcarlos), Fabinho (Weverton). T.: Orlando Ribeiro

VASCO

Alexander; Cayo Tenório, Ulisses, Gabriel Norões, Coutinho (Riquelme); Bruno Gomes (Laranjeira), Linnick (Alexandre Melo), Caio Lopes; João Pedro (Talles), Lucas Santos, Tiago Reis. T.: Marcos Valadares

Estádio: Pacaembu, em São Paulo

Juiz: Douglas Marques das Flores

Cartões amarelos: Wellington e Diego Henrique (São Paulo); Coutinho (Vasco)

Gols: Gabriel Novaes, aos 38min do primeiro tempo, e Antony, aos 7min do segundo tempo (São Paulo); Lucas Santos, aos 30min, e Tiago Reis, aos 38min do segundo tempo (Vasco)