Nordestino na luta principal, Raphael Assunção batalha para atingir peso no UFC Fortaleza

Eles já estão na Capital cearense para entrar de vez no clima da cidade que receberá mais uma edição do UFC, neste sábado, no Centro de Formação Olímpica (CFO).

Na luta principal, Raphael Assunção, natural de Recife (Pernambuco), falou sobre a preparação para o combate, o principal da noite, ao lado do confronto entre José Aldo e Renato Moicano. Ele enfrenta Marlon Moraes, uma revanche de luta que aconteceu em 2017 e que teve vitória do nordestino na decisão dos juízes.

Raphael Assunção chama amantes do MMA para evento

A perda de peso para bater a meta é o principal desafio dos participantes do evento, que já estão concentrados na Av. Beira-Mar.

"Tudo como planejado até agora. Tem a parte do corte de peso, que é um momento bem crucial na vida dos lutadores que poucas pessoas sabem. Mas tudo sobre controle. Pronto para ir trabalhar, pronto para ir dar show".

Apesar de todo o trabalho árduo, o rival de Assunção, Marlon Moraes, também está contente com a finalização da preparação e acredita que vem diferente para a luta de sábado.

"Treinamento foi concluído, estou bem, estou preparado e ansioso para esta luta de sábado. Vai ser um show. O Marlon é o mesmo. A preparação foi um pouco diferente, estou vindo muito mais preparado e pronto para mais esta vitória".

O UFC Fortaleza acontece no sábado, a partir das 19h, no Centro de Formação Olímpica.

Serviço

UFC Fortaleza

Horário: 19hs

Local: ginásio do Centro de Formação Olímpica (CFO), em Fortaleza.

Ingressos: a partir de R$ 75. Vendas pelo site Tudus.com.br ou no Shopping Iguatemi.

Card do evento

PRINCIPAL

Peso-galo: Raphael Assunção x Marlon Moraes

Peso-pena: José Aldo x Renato Moicano

Peso-meio-médio: Demian Maia x Lyman Good

Peso-leve: Charles do Bronx x David Teymur

Peso-meio-pesado: Johnny Walker x Justin Ledet

Peso-palha: Livinha Souza x Sarah Frota

PRELIMINAR

Peso-médio: Anthony Hernandez x Markus Maluko

Peso-mosca: Mara Romero Borella x Taila Santos

Peso-meio-médio: Thiago Pitbull x Max Griffin

Peso-pesado: Júnior Albini x Jairzinho Rozenstruik

Peso-galo: Ricardo Carcacinha x Said Nurmagomedov

Peso-mosca: Magomed Bibulatov x Rogério Bontorin

Peso-galo: Geraldo de Freitas x Felipe Cabocão