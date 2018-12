No reencontro com Bial, Basquete Cearense vence Vasco em casa e engata 3º triunfo em casa

Dominante desde o início da partida, o Basquete Cearense conseguiu sua terceira vitória consecutiva, em casa, nesta sexta-feira (7), na Arena CFO. O duelo com o Vasco da Gama, treinado por Alberto Bial, marcou o reencontro do Carcará com seu idealizador e ex-técnico. Superior em quadra, os donos da casa fizeram uma grande partida e conquistaram um placar de 66 a 60.

Logo no início da partida, válida pela 12ª rodada do NBB 11, Alberto Bial foi homenageado pelo Carcará, um momento de agradecimento do ex-clube do treinador que muito contribuiu para lançar o Basquete Cearense no cenário nacional e é um nome importante na história do time. O time exibiu no telão uma homenagem para o ex-técnico e deixou o público e Alberto Bial emocionados.

"Esse encontro com o Bial foi muito bacana, é uma pessoa que tenho muito respeito, aprendi muito durante todos esses anos e eu sabia que ia ser um jogo duríssimo", explicou o técnico Dannyel Russo.

A noite foi do pivô Douglas Kurtz que marcou um duplo-duplo - 19 pontos e 16 rebotes. Os pontos do Carcará foram bem distribuídos ainda entre o armador Cobb - 16 pontos, o ala-pivô Felipe Ribeiro - 12 pontos e o ala-armador Rashaun - 10 pontos.

"O time todo fez uma grande partida diante de um adversário que briga diretamente por posições na tabela. A nossa evolução é nítida nesses jogos dentro de casa, agora o trabalho segue forte para encararmos o Minas na próxima semana e encerrar o ano ainda melhor", destacou o pivô Douglas Kurtz.

Bola ao alto

A partida começou equilibrada. O Basquete Cearense começou ditando o ritmo, se aproveitando dos erros do adversário e garantindo a vantagem no placar. Investindo na intensidade e nas cestas de três pontos de Kurtz, o time abriu sete pontos de vantagem logo no primeiro quarto da partida. O Vasco reagiu, disputando ponto a ponto. O ala Pilar foi o responsável pela maioria dos ataques do time carioca, mas os esforços não foram suficientes para parar o Carcará, que manteve a liderança durante todo o primeiro quarto, 17 a 14.

No segundo quarto, o Vasco esteve mais atento. O time buscou reduzir a vantagem construída pelo Carcará e veio com força máxima. Após duas cestas de dois pontos de Lupa, o time chegou a ficar a frente no placar, por 25 a 26. Uma cravada de Kurtz recolocou o Basquete Cearense na frente. O time administrou a vantagem e ficou com o 30 a 28.

O terceiro quarto começou pegado, com forte marcação na defesa e movimentação rápida das bolas no ataque para os dois times. O Vasco marcou primeiro, com Lupa e igualou o placar. Investindo no jogo coletivo, o Carcará abriu vantagem novamente e chegou a ficar 14 pontos (48 a 34) a frente nos primeiros cinco minutos e há um minuto do fim da parcial, chegou a 18 pontos. O Vasco ainda diminuiu finalizando em 54 a 43.

No último quarto, Felipe começou marcando dois pontos para a equipe da casa. O Vasco reagiu na partida, diminuiu a vantagem, mas não conseguiu ultrapassar o Carcará, que venceu o duelo com um placar de 66 a 60.

O Carcará agora enfrenta na próxima quarta-feira (12) o Minas, às 19h (horário de Fortaleza), na Arena CFO.