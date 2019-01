No PV, Atlético/CE vence Horizonte e dorme na liderança do Cearense

Em jogo disputado pela sexta rodada do Campeonato Cearense, na tarde deste sábado (26), o Atlético Cearense venceu o Horizonte por 2 a 0, no Estádio Presidente Vargas, com gols de Dudu Itapajé e Fábio Leite.

Com o resultado, a Águia da Precabura chegou aos nove pontos e dorme na liderança do Estadual.

Para terminar a rodada em primeiro colocado, o Atlético torce por uma derrota do Barbalha, atualmente em segundo com 12 pontos, diante do Guarani de Juazeiro, penúltimo colocado com apenas quatro pontos, neste domingo (27), às 16h, no Estádio Romeirão.