No Presidente Vargas, Ferroviário goleia Iguatu e sobe para vice-liderança do Cearense

Jogando no estádio Presidente Vargas pela segunda rodada do Campeonato Cearense, o Ferroviário recebeu o Iguatu, na noite desta quarta-feira (16). Edson Cariús (2), Janeudo e Siloé marcaram os gols da primeira vitória do Tubarão da Barra dentro de casa. Canga marcou o único do Azulão.

O jogo

Após ter vencido o Guarani de Juazeiro na última rodada, no estádio Romeirão, o time comandado pelo técnico Marcelo Vilar voltou ao PV em busca do primeiro triunfo dentro de casa.

Melhor em campo, a equipe coral saiu na frente do placar aos 29 minutos da primeira etapa. Em cobrança de falta lançada na área, o atacante Edson Cariús se livrou da marcação para cabecear e abrir o placar para o Peixe. Ferroviário 1x0 Iguatu

Treze minutos depois, em arracanda e assistência de Cariús, Janeudo se jogou na bola para aumentar o placar. Ferroviário 2x0

De volta para a segunda etapa, o Iguatu diminuiu logo no começo. Em pênalti marcado em Paulinho, Canga converteu a penalidade para o Azulão. Ferroviário 2x1

Mas não deu muito tempo de comemorar já que aos 11, também em pênalti, Siloé ampliou para o Peixe. Ferroviário 3x1 Iguatu

Aos 26 minutos, também de pênalti, Edson Cariús aumentou a diferença no placar marcando seu quinto gol no campeonato em quatro jogos. Ferroviário 4x1 Iguatu

Com o resultado, o Ferroviário subiu para a vice-liderança do campeonato com seis pontos conquistados enquanto o Iguatu segue em sétimo colocado com apenas um ponto.

Demais resultados

No estádio Domingão, Floresta e Guarany de Sobral não saíram o 0 a 0 enquanto o Guarani de Juazeiro foi derrotado por 1 a 0 pelo Horizonte, no Romeirão.

De virada, o Barbalha venceu o Atlético Cearense, no Inaldão, pelo placar de 2 a 1.