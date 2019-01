No Facebook, mulher de Schumacher diz que é feito o possível pelo piloto

Em um raro pronunciamento, a mulher de Michael Schumacher escreveu que a família está fazendo "tudo o que é humanamente possível" para ajudar a recuperação do piloto sete vezes campeão da F-1.

A mensagem foi publicada por Corinna Schumacher, nesta quarta (2), em sua conta no Facebook, um dia antes do 50º aniversário de Michael.

Em 29 de dezembro de 2013, Schumacher sofreu um acidente quando esquiava nos Alpes Franceses. Ele bateu a cabeça em uma pedra e entrou em coma. Desde então, as informações do estado de saúde do alemão são escassas e a família pede que os jornalistas respeitem sua privacidade. O que se sabe é que ele faz trabalho de terapia intensiva e fisioterapia em casa, com especialistas à disposição 24 horas por dia.

Corinna não deu novas informações sobre o estado de saúde do marido, mas escreveu que todos podem estar certo que ele está sendo cuidado pelas melhores pessoas.

"Por favor, entendam que nós estamos seguindo os desejos de Michael em manter em caráter privado um assunto tão delicado quanto a sua saúde. Estamos muito felizes em celebrar seu 50º aniversário com vocês e agradecê-los do fundo dos nossos corações que podemos fazer isso juntos", completou.

Embora vagas, são as primeiras declarações públicas de Corinna desde que Schumacher acordou do coma e foi levado para sua casa em Gland, na Suíça.

A publicação foi feita enquanto a Ferrari, escuderia em que Schumacher venceu cinco títulos consecutivos, preparava uma exibição na sua sede em Maranello, na Itália, para celebrar a carreira do piloto alemão, o maior campeão da história da Fórmula 1.