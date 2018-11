Neymar está preparado para ser mentor de Richarlison na Seleção Brasileira

O craque Neymar indicou em entrevista coletiva, na última quinta-feira (15), véspera do amistoso contra o Uruguai em Londres, que está preparado para ser mentor de Richarlison na Seleção Brasileira.

Ex-América/MG e Flumimense, o jovem de 21 anos é uma das novidades no novo ciclo de Tite após a Copa do Mundo. O atacante trocou o Watford pelo Everton, ambos clubeses da primeira divisão inglesa, no início da temporada europeia e vem se mostrando importante para a equipe da cidade de Liverpool.

"Todo mundo sabe que o Richarlison é um grande jogador e um cara muito querido. Tem capacidade de resolver jogos e está indo muito bem no Everton. Espero que cresça, que desenvolva sua carreira", disse Neymar à imprensa.

"Espero poder ajudá-lo a marcar gols, dentro do campo e até fora, como um amigo. Se for inteligente, com demonstrou que é, tem que continuar trabalhando bem para ser um grande jogador no futuro", acrescentou.

Richarlison marcou seu primeiro gol com a camisa do Brasil na vitória por 5 a 0 sobre El Salvador, comemorando com a "dança do pombo" ao lado de Neymar.

"Meu filho já me pergunta se vamos fazer a dança do pombo no próximo jogo", falou entre risadas a estrela do Paris Saint-Germain. Richarlison é uma das surpresas na primeira parte da temporada na Premier League, marcando seis gols em 10 jogos pelo Everton.

"Está crescendo muito rápido com o Brasil, dominou rapidamente muitas coisas e sabíamos que tinha este potencial desde que era garoto", acrescentou o técnico Tite.

"Tem uma mentalidade muito forte. É algo que demonstrou com a gente e também no Fluminense e no Watford. É realmente um grande jogador", acrescentou.