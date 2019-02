Neymar diz estar "feliz" com evolução da lesão e mira quartas da Champions

"Estamos felizes com a evolução" da lesão, garantiu o craque brasileiro Neymar em vídeo publicado na quinta-feira (14) no YouTube, no qual seu fisioterapeuta explicou que o intuito é que o jogador volte aos gramados para as quartas de final da Liga dos Campeões (9-10 de abril).

No total, "são necessários de oito a dez semanas" para se recuperar de um problema desta natureza, explicou Neymar, que lesionou o pé direito em 23 de janeiro. "Estamos trabalhando para adiantar o processo", continuou.

Antes desta lesão, o brasileiro de 27 anos contou que prometeu ao companheiro de PSG, Gianluigi Buffon, que faria todo o possível para ajudá-lo este ano a ganhar a Liga dos Campeões, um dos poucos títulos que faltam ao lendário goleiro italiano.

"Quando me machuquei, ele (Buffon) me mandou uma mensagem: 'Se vira, se recupera logo, porque você me prometeu que vamos ganhar a Champions'", confidenciou Neymar no vídeo publicado pelo canal de YouTube "Fui Clear???".

Neymar "começou a fazer alguns trabalhos na piscina, na bicicleta também. Ele não parou nenhum dia desde a lesão. A gente faz um trabalho que gira em torno de uma hora e meia por dia", explicou Ricardo Rosa, preparador físico do camisa 10 da Seleção Brasileira.

Sem o brasileiro e sem o atacante uruguaio Edinson Cavani, o PSG se impôs por 2 a 0 fora de casa sobre o Manchester United, na terça-feira (12), no jogo de ida das oitavas de final, e deu um passo importante rumo às quartas de final da competição.

Os jogos de ida das quartas de final da Champions serão disputados em 9 e 10 de abril.