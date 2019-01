'Não pensei duas vezes em jogar pelo Fortaleza', diz Matheus Alessandro

Motivação é o que não falta ao atacante Matheus Alessandro, de 22 anos, apresentado pelo Fortaleza na tarde desta segunda-feira (21), na sala de imprensa Betinho Studart, no CT Ribamar Bezerra. O jogador tem atua preferencialmente pelas pontas, como ocorria com Marcinho, que foi campeão brasileiro da Série B pelo Leão, e devolvido ao Internacional em 2019.

"Eu não vi o Marcinho jogar, mas ouvi falar muito dele quando vim para o Fortaleza. Eu jogo pelo lado esquerdo, fazendo a diagonal pelo meio, é um estilo de jogo rápido e eu percebi que me identifico muito com a forma de jogar do Marcinho", disse Matheus Alessandro.

Diferentemente de outros jogadores que vieram defender o Leão do Pici, Matheus Alessandro não recebeu uma ligação direta do técnico tricolor, Rogério Ceni. "Meu empresário foi quem resolveu tudo, acertou os detalhes. Quando fiquei sabendo que viria para o Fortaleza, não pensei duas vezes.Estou aqui para conquistar coisas grandes pelo clube, como ganhar o Campeonato Cearense, a Copa do Nordeste e conseguir manter o clube numa posição na Série A", declarou o atleta.

Matheus Alessandro tem um início de futebol um tanto diferente de alguns jogadores do elenco tricolor. Ele surgiu numa taça de comunidades no Rio de Janeiro, a Taça das Favelas. "Houve uma competição na Vila Vintém, aonde moro, a chamada Taça das Favelas. No jogo final, havia olheiros do Fluminense e do Flamengo e eu me destaquei no jogo final. Tive convite dos dois, mas não quis ir para o Flamengo, porque não queria ser apenas mais um. No Fluminense, tive todo o apoio", declarou o atleta. Matheus Alessandro diz também que foi muito bem recebido no Fortaleza e gostou, de cara, de todos no elenco. Pelo Fluminense, em 2018, Matheus Alessandro participou de 36 partidas, mas não marcou gol.