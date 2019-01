"Não gostei da arbitragem", critica técnico Marcelo Vilar

Após o empatar por 1 a 1 com o Barbalha, no estádio Presidente Vargas, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Cearense, o técnico Marcelo Vilar fez críticas à arbitragem do jogo. Para o comandante coral, o juiz Glauco Feitosa deixou de marcar dois pênaltis a favor do Peixe e cometeu grave erro na expulsão de Arlonso, jovem de 17 anos promovido recentemente das categorias de base ao time principal do Tubarão da Barra.

"Eu não gosto de falar antes de ver o vídeo do jogo, mas não gostei da arbitragem. Foi um pênalti clamoroso (em cima do Arlonso) e isso definiu a partida. Se ele tivesse marcado (o pênalti), a possibilidade da gente ter vencido a partida era muito grande. Inclusive, antes houve um outro pênalti em cima do Arlonso e ele levou o primeiro cartão amarelo", reclamou Vilar.

O Tubarão da Barra saiu na frente com gol de Isaac aos 39. Quatro minutos depois, em um golaço de bicileta, Bruno Paraíba deixou tudo igual. Ambos os gols foram marcados na segunda etapa do jogo.

Com o resultado, a Raposa dos Canaviais se sagrou campeão do primeiro turno do Estadual. Já classificado, mas sem ter chances de brigar pelo título, Marcelo Vilar optou por colocar os reservas para jogar.

"O Ferroviário não chegou na 'cabeça' por conta dos dois primeiros jogos (contra Atlético Cearense e Guarany de Sobral) porque não tivemos competência para fazer os gols nas oportunidades que criamos", criticou o comandante do Tubarão.

Sem chances de brigar pelo título, a equipe coral entrou em campo com a equipe reserva para enfrentar o Barbalha.

"Optei por tirar meu time titular por desgaste físico e pelo fato de já começar a segunda fase nesse final de semana. Não temos um elenco grande e ainda tínhamos jogadores machucados, como é o caso do Gustavo que está se recuperando. O Enercino estava escalado, mas teve uma infecção intestinal e ficou de fora. Diante de todos esses problemas, acho que o time jogou bem, criou contra-ataques, em alguns momentos teve posse de bola no campo do adversário e saiu na frente", encerrou.