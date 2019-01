"Não foi fácil tomar essa decisão", diz Richardson em despedida do Ceará

Jogador do Ceará desde o início de 2016, o volante Richardson se despediu do clube, no fim da manhã desta sexta-feira (11), através de sua rede social, e afirmou que tomar essa decisão de deixar o time Alvinegro não foi fácil. O atleta segue para o futebol asiático.

Com a venda do jogador ao Kashiwa Reysol, clube da segunda divisão do futebol japonês, o Ceará, que ainda fica com 20% de seus direitos econômicos, fatura acima de R$ 5 milhões.

De acordo com o jornalista Cassio Zirpoli, a transferência de Richardson é a maior da história do futebol cearense e a 24ª do Nordeste.

Em seu instagram, o ex-camisa 26 do Vovô agradeceu ao clube e a torcida.

Veja abaixo a postagem de Richardson.