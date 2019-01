Nantes e Saint-Étienne empatam em noite de homenagens a Emiliano Sala

Nantes (14º) e Saint-Étienne (4º) empataram em 1 a 1 pela 22ª rodada da liga francesa. O jogo havia sido adiado devido ao desaparecimento do atacante argentino dos 'Canários', Emiliano Sala. Remy Cabella abriu o placar para os 'Verdes' (58) e o ganês Abdul Majeed Waris empatou para a equipe local (70).

Os dois times jogaram toda a segunda etapa com um jogador a menos devido às expulsões do brasileiro Fabio Pereira da Silva e do francês Yann M'Vila depois que os dois se desentenderam após um lance (45).

A partida foi marcada pela homenagem a Sala, no primeiro jogo disputado pelo Nantes desde o desaparecimento do avião em que o argentino viajava no dia 21 de janeiro.

Antes do apito inicial, o público que encheu o Stade de la Beaujoire fez um enorme mosaico com cartolinas nas quais se podia ler 'Sala' em verde sobre fundo amarelo, as cores do Nantes. Em um dos fundos, os cartões azul e branco representavam a bandeira argentina e a mensagem (em espanhol): "Hoje à noite os fãs torcem com sotaque argentino".

Uma foto de Sala podia ser vista no círculo central durante a apresentação das equipes e vários ex-companheiros usavam camisas com a imagem do atacante e a mensagem "Te amamos Emi".

O jogador desapareceu quando viajava para o País de Gales depois de assinar pelo Cardiff City.

'A partida mais difícil'

O público e os jogadores fizeram um respeitoso minuto de silêncio, seguido do aplauso dos torcedores, que também cantaram o nome do jogador de 28 anos e autor de 42 gols em 210 partidas pelo clube francês, no qual jogou desde 2015.

Os jogadores do Nantes, que tinham o nome 'Sala' nas camisas, fizeram um círculo para receber as últimas instruções do técnico Vahid Halilhodzic e Abdoulaye Touré. Alguns jogadores não conseguiram segurar as lágrimas.

Depois de nove minutos de jogo, o número que Sala usava na camisa do Nantes, a partida foi interrompida por outro tributo, com o público gritando seu nome novamente.

Quando Waris marcou o gol do empate final, ele também mostrou a camisa com a imagem do argentino, a mesma que Halilhodzic usou na coletiva de imprensa pós-jogo.

"Foi a partida mais difícil que tive que dirigir, mas estou orgulhoso dos meus jogadores, orgulhoso do apoio do público", declarou o técnico.

"Nunca esqueceremos de Sala, um menino excepcional. A vida continua e espero que os jogadores reencontrem o sorriso e o gosto pela vitória", acrescentou emocionado.

O jogo foi disputado horas depois de os investigadores britânicos garantirem, nesta quarta-feira (30), que destroços de assentos encontrados na costa francesa "provavelmente" são do avião desaparecido.