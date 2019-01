Na busca por uma temporada vitoriosa, Bruno Melo acredita que "briga" com Carlinhos fortalece setor

Após o treino no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú, nesta quarta-feira (9), o lateral-esquerdo Bruno Melo comentou sobre a pré-temporada deste ano de 2019 e a briga por posição com Carlinhos, que chegou recentemente vindo do América/MG. No início desta semana, o diretor de futebol Daniel de Paula Pessoa comentou que o Fortaleza pretende anunciar reforço para o setor defensivo. Além de zagueiros, volantes e meias ainda são carências no atual elenco do Leão do Pici.

"Disputa boa. Isso só fortalece a mim e a ele (Carlinhos). Quem vai decidir é o professor. Não sei se vou ser titular, mas todo o elenco está se preparando bem, treinando bem a parte física. Passa pela minha cabeça fazer uma campanha melhor do que a de 2018. Temos um time forte e competitivo, vamos lutar em todos as campeonatos que a gente disputar", afirmou Bruno Melo.

O lateral também comentou sobre a estreia do Fortaleza na Copa do Nordeste, que acontece na próxima terça-feira (15), às 20h30, contra o Náutico, nos Aflitos, em Recife/PE.

"Expectativa é sempre a melhor possível. A gente está treinando forte. Tenho certeza que vamos fazer um grande jogo. Aquela ansiedade que comece logo, é difícil ficar longe dos gramados. Vamos treinar para fazer o grande jogo".