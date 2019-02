Na Arena Castelão, Atlético/CE vence Fortaleza de virada pelo Cearense

Em partida válida pela 3ª rodada da segunda fase do Campeonato Cearense, Atlético/CE e Fortaleza se enfrentaram, na tarde deste domingo (17), na Arena Castelão. Júnior Santos abriu para o Leão aos 20 segundos. Valdo Bacabal, aos 27, e Danielzinho, aos 33, viraram para a Águia da Precabura. Todos os gols foram marcados na primeira etapa.

O jogo

Em primeiro tempo bastante disputado, o Fortaleza começou em cima e não demorou muito para abrir o marcador. Logo aos 20 segundos de jogo, Júnior Santos recebeu cruzamento de Tinga e, livre de marcação, cabeceou para abrir o marcador a favor do Tricolor do Pici. Atlético/CE 0x1 Fortaleza

Com gol de Júnior Santos, o @FortalezaEC abriu o placar aos 20 segundos sobre o @FCAtleticoce, na Arena Castelão, pela 3ª rodada da segunda fase do Campeonato Cearense. Foi o 4º gol do camisa 9 do Leão na temporada! pic.twitter.com/e0eakCi4mL — Jogada (@diariojogada) 17 de fevereiro de 2019

Organizado e com jogadas rápidas de contra-ataque, o empate do Atlético veio aos 27 minutos com Valdo Bacabal. Após lançamento de Tairone, o camisa 9 do Leão se livrou da marcação de Derley e aproveitou que Felipe Alves estava adiantado para encobrir o goleiro Tricolor e deixar tudo igual. Atlético/CE 1x1 Fortaleza

Aos 27 da primeira etapa, Valdo Bacabal deixou tudo igual na Arena Castelão. Após receber lançamento de Tairone, o camisa 9 do @FCAtleticoce tocou por cima do goleiro do @FortalezaEC e saiu para o abraço. pic.twitter.com/k3iwIG9SFt — Jogada (@diariojogada) 17 de fevereiro de 2019

A virada da Águia da Precabura veio seis minutos depois. Em jogada individual de Danielzinho, o camisa 7 passou pelo zagueiro Roger Carvalho e encheu o pé para fazer o segundo da equipe de Luan Carlos, técnico mais novo do Brasil. Atlético/CE 2x1 Fortaleza

A virada do @FCAtleticoce aconteceu aos 33 da primeira etapa. Pelo lado direito do campo, Daniel passou por Roger Carvalho e chutou no canto direito do goleiro do @FortalezaEC para fazer o segundo da Águia.



Segue: Atlético/CE 2x1 Fortaleza pic.twitter.com/SitzfnS3PO — Jogada (@diariojogada) 17 de fevereiro de 2019

Na segunda etapa, apesar das diversas investidas das duas equipes, não houve gol. Aos 49, Marcinho, que fez sua reestreia pelo Leão, chegou perto de empatar para o Tricolor, mas foi parado pelo goleiro Artur.

Com o resultado, o Fortaleza permanece na 3ª posição com seis pontos enquanto o Atlético sobe para o 4º lugar com quatro pontos. Na quinta-feira (21), o Tricolor recebe o Ferroviário, na Arena Castelão, às 20h, enquanto a Águia encara o Horizonte, no sábado (23), às 16h, no estádio Domingão. As duas partidas acontecem pela 4ª rodada da segunda fase do Campeonato Cearense.