Mulher que morreu em fosso de elevador era conhecida pelo amor ao Fortaleza e ao futebol cearense

A agente sanitária Mara Santos, que faleceu ao cair em fosso de elevador no Centro de Fortaleza, deixa, além de saudades à família, um sentimento de luto no futebol cearense. Conhecida pela torcida do Fortaleza como "Tia Mara", ela já foi personagem de várias matérias do Sistema Verdes Mares pela devoção quase religiosa ao time do Pici.

Tia Mara sempre estava no estádio com camisas de apoio aos jogadores. Com destaque, as suas frases sempre eram registradas pelo repórteres fototográficos do Diário do Nordeste e cinematográficos da TV Diário e TV Verdes Mares.



'Tia Mara' ficará para sempre no coração da torcida tricolor. Foto: Thiago Gadelha

Em 2013, ela também ficou conhecida ao participar de matéria que envolvia o Ferroviário Atlético Clube (FAC). Fã do atacante coral Giancarlo, que na época se destacava com gols, ela o presenteou com chocolates.

Tia Mara era exemplo de uma torcida fiel e também leal os bons princípios. Sempre respeitosa com jogadores e imprensa, virou personagem querida do futebol cearense.

Nota de pesar e minuto de silêncio

O Fortaleza Esporte Clube prontamente escreveu nota de pesar pela perda de sua ilustre torcedora. Confira a nota:

"É com profundo pesar que o Fortaleza Esporte Clube comunica o falecimento da Sra. Mara Sousa dos Santos. Mara, sócia torcedora do clube, estava sempre muito presente aos nossos jogos e se tornou uma torcedora símbolo".

O Tricolor de Aço avisou que solicitará um minuto de silêncio em respeito à sua memória no jogo contra o Botafogo (PB), no próximo sábado, 02 de fevereiro, em João Pessoa.