MP-CE veta incitação à violência entre Ceará e Fortaleza

Ceará e Fortaleza terão de frear as provocações. A rivalidade entre os grandes times do estado é conhecida e até gera episódios icônicos, como na partida entre Fortaleza e Juventude, em 15 de novembro, em que os titulares do Leão entraram em campo fantasiados como personagens do seriado "La Casa de Papel", em possível resposta a prováveis provocações do Ceará através das redes socias. Outro gesto memorável foi o corte de cabelo exibido por Arthur, na partida Ceará e Vasco, válida pela 38ª rodada do Brasileirão. O artilheiro do Vovô exibia um "8C", na referência aos oito anos de Série C do Brasileiro.

Motivado pelas ações, o promotor de Justiça coordenador do Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor (NUDTOR) do Ministério Público do Estado do Ceará (MP-CE), Antônio Edvando Elias de França, expediu, no dia 18, uma recomendação aos clube para que esse tipo de prática seja reprimido.

O documento reforça que os times orientem seus atletas e toda a equipe de profissionais, a se absterem de comungar, compartilhar, aceitar ou se omitir na prática de qualquer ato, gesto ou atitude que possa resultar no acirramento da rivalidade e dos índices de violência.

De acordo com Edvando Elias de França, a recomendação também adverte que não será tolerada a reincidência dessa prática com a adoção de todas as medidas judiciais, bem como com ações junto ao Tribunal de Justiça Desportiva do Estado do Ceará. O promotor de Justiça encaminhou cópia da medida extrajudicial aos recomendados, ao Tribunal de Justiça Desportiva do Estado do Ceará e à Federação Cearense de Futebol.

Para o coordenador do NUDTOR, tais atitudes refletem necessariamente nas arquibancadas, aumentando a rivalidade em entre as torcidas, podendo ensejar o desencadeamento de mais violência entre as torcidas dos clubes rivais.