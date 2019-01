'Mostra que o Ferroviário se preparou', diz Marcelo Vilar sobre Taça dos Campeões

Muitos consideram que a conquista da Taça dos Campeões não teria grande importância no futebol local, porém, esse pensamento não é o do técnico do Ferroviário, Marcelo Vilar. "O título para a nossa torcida, para o clube e para os jogadores, vale muito, porque é a primeira do ano e mostra que nós nos preparamos para essa disputa".

Marcelo Vilar lembrou que o Ferrão não começou bem o Campeonato Cearense, perdendo os dois primeiros jogos, para o Atlético Cearense e Guarany de Sobral, mas que, através de treinamento, reunião entre os próprios jogadores e comissão técnica, o trabalho começou a surtir efeito. "Não se pode ganhar nada sem se preparar e o Ferroviário se preparou para essa disputa da Taça dos Campeões Cearenses. Nós temos mantido uma base, uma regularidade do time. Isso é importante e fez com que conquistássemos essa primeira taça no ano", disse Vilar.

O treinador coral advertiu para um fato: "Não é porque a gente foi campeão em cima do Ceará, que está tudo perfeito. Vamos ter de trabalhar mais ainda porque temos três decisões no Campeonato Cearense, onde lutamos pela classificação. Eram quatro decisões para as quais nos preparamos: a primeira contra o Ceará e agora faltam Horizonte, Floresta e Barbalha. Como perdemos os dois jogos iniciais do campeonato, a situação agora nos obriga a ganhar os outros três", disse ele.

Os jogadores corais vibraram muito com essa conquista, a primeira do ano, embora sabendo que o Alvinegro não tinha utilizado seu time principal.

"Para nós é muito importante. A gente que, vem de time considerado pequeno, sabe dar valor maior as conquistas e foi em cima de um grande clube como o Ceará", disse o meia Enercino.

"Não importa se o Ceará mesclou o time deles. Quem quer que tivesse entrado tem qualidade, porque se não o Ceará não os tinha contratado. É um time de Série A e muito bem treinado pelo professor Lisca, o que valoriza a nossa conquista", completou o volante Janeudo.

O Ferroviário volta a jogar no próximo dia 23, às 20h, contra o Horizonte, no Estádio Domingão, pela 5ª rodada do Estadual.